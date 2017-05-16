Ройзман пойдет на выборы губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", об этом во вторник он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока". Григорию Явлинскому спасибо за позицию и поддержку", — написал Ройзман.

О своей готовности идти на губернаторские выборы в Свердловской области Ройзман сообщил в середине апреля.

В пресс-службе "Яблока" подтвердили информацию, что партия ведет с Ройзманом "успешные переговоры", напомнив, что мэр Екатеринбурга публично поддерживал партию на парламентских выборах в прошлом году. В пресс-службе отметили, что, согласно уставу партии, выдвижение кандидата в губернаторы будет осуществляться региональной организацией, после чего кандидатура будет утверждаться федеральным бюро.

"Насколько нам известно, политические взгляды Евгения Ройзмана близки "Яблоку", поэтому, надеюсь, что проблем не возникнет", – приводит пресс-служба "Яблока" слова основателя партии, председателя федерального политического комитета Григория Явлинского.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.