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Политика

Макрон и Меркель: спор о деньгах за кулисами переговоров

14:2316.05.2017
(обновлено: 14:50 16.05.2017)
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© REUTERS / Courtesy of Bundesregierung/Guido BergmannКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Берлине. 15 мая 2017Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Берлине. 15 мая 2017
© REUTERS / Courtesy of Bundesregierung/Guido Bergmann

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения с Германией являются абсолютным приоритетом для Франции. Таков сигнал, отправленный новоизбранным президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном. Глава государства на следующий день после инаугурации, 15 мая, отправился с официальным визитом в Берлин.

Встреча с бундесканцлером Ангелой Меркель была посвящена трудностям в строительстве Европейского союза. Сторонам есть что обсудить: экономика Франции чрезвычайно нуждается в девальвации евро, на что не согласна Германия. В Париже хотели бы немецкой помощи для беднейших экономик еврозоны. Пятую республику не устраивают невыгодные, с деловой точки зрения, договоры, заключенные в рамках ЕС. Париж просит, но в Берлине пока что не готовы платить ни за что.

© AFP 2017 / John MacdougallПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Берлин. 15 мая 2017 года
© AFP 2017 / John Macdougall
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Берлин. 15 мая 2017 года

Перезагрузка Европейского союза: все упирается в деньги

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Макрон пообещал реформы в ближайшие месяцы
То, что президент Франции в первую очередь наносит визит в Германию, — традиция, сложившаяся еще в 1990-е годы. На памяти Ангелы Меркель нынешний президент Франции — уже четвертый. Пять лет назад бундесканцлерин принимала президента Франсуа Олланда, избранного с чрезвычайно левой экономической программой. Встреча прошла холодно, поскольку Париж предлагал Берлину платить много больше, чем тот хотел.

Несмотря на то что Меркель иметь дело с либерал-центристом Макроном проще, чем с ранним Олландом, вопрос денег властно вошел в повестку дня незадолго до визита. Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис 13 мая опубликовал статью, в которой рассказал о своих конфиденциальных переговорах с Эммануэлем Макроном. Из текста следовало: новоизбранный президент намерен подталкивать Германию к федерализации зоны евро. На практике это означает: объем немецкой помощи другим экономикам ЕС и меру ответственности за общую валюту предлагают увеличить.

Худший вариант монетарной федерализации, с точки зрения Германии, — это обобществление долгов разных стран Евросоюза, включая греческие. Прибыв в Берлин, Макрон заявил, что не намерен настаивать на этом. Однако послевкусие от статьи греческого экс-министра осталось. Пусть даже Варуфакис уверен: сколько бы Макрон ни просил — в том, что касается денег, Ангела Меркель ему не уступит ничего.

Заставить французов больше трудиться

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Меркель заявила, что договорилась с Макроном "очень тесно работать вместе"
Было бы однобоко представлять отношения Франции и Германии как давление, осуществляемое только одной стороной. В Берлине уже на протяжении десятилетия присматриваются к своему западному союзнику и находят, что его экономика не в порядке. Игра намеков на этом поле продолжилась и в ходе саммита 15 мая. По мнению французской газеты Le Figaro, Ангела Меркель открыто указала Макрону на необходимость закручивания гаек в сфере трудового законодательства. "Я доверяю ему полностью, он сам знает, что он должен делать", — сказала Меркель.

© AP Photo / dpa/Bernd von JutrczenkaКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Берлине
© AP Photo / dpa/Bernd von Jutrczenka
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Берлине

Меры, предлагаемые Германией, представляют собой воспроизведение на французский лад реформ, проведенных в начале 2000-х годов бундесканцлером Герхардом Шредером. Тогда Германия либерализовала свое трудовое законодательство, что, как считают в европейских элитах, обеспечило выход страны из кризиса, угрожавшего ей на рубеже веков. Сегодня экономика бундесреспублики развивается более динамично, чем французская, а разница в уровне жизни между странами составляет приблизительно 20%. В прошлом разрыв между ними был существенно ниже.

Однако применимость немецких моделей к Франции вызывает сомнение, а тяжесть политической задачи Эммануэля Макрона представляется многократно большей. В отличие от Германии, Франция — страна сильных леводемократических движений. Весьма умеренная трудовая реформа 2016 года обернулась многосоттысячными протестами, дальнейшее продолжение антисоциальных реформ рискует выбить у новоизбранного президента почву из-под ног. Хотя, похоже, глава государства намерен рискнуть. Назначенный им 15 мая премьер Эдуард Филипп заявил, что трудовое законодательство его страны "слишком тяжеловесно" и "нельзя оставить вещи такими, каковы они сейчас".

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНовый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии представления в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии представления в Париже

И все-таки они вместе

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Политолог: Макрон будет более смело "давить" на украинскую власть
Ключевые союзники по Евросоюзу, согласные далеко не во всем, встретились в обстановке по крайней мере относительного доверия. Макрон и Меркель начали  разговор друг с другом с уступок. Французский президент объявил, что не намерен просить о введении еврооблигаций, нужных для того, чтобы перенести на Германию тяжесть выплаты чужих долгов. Бундесканцлер, со своей стороны, допустила возможность пересмотра некоторых внутриевропейских договоров, не уточнив, каких именно. Все эти вопросы — включая болезненную тему внутренней миграции — представители Германии и Франции обсудят в ближайшее время в ходе совместного совещания министров, назначенного на июль.

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