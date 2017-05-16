Комитет Совфеда рассмотрит кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Международный комитет Совфеда рассмотрит 22 мая кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла РФ в США, сообщил во вторник РИА Новости источник в российском парламенте.

По словам собеседника агентства, одновременно этот вопрос будет обсуждать и международной комитет Госдумы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя публикации в прессе по поводу возможного назначения Антонова послом РФ в США, что кадровые перестановки "мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим".