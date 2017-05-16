Толстой прокомментировал создание совета по культуре и религии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возможность создания совета по культуре, религии и межнациональным отношениям при спикере Госдумы Вячеславе Володине является нормальной практикой; совет по культуре действовал и при экс-спикере Сергее Нарышкине, а о расширительных функциях новой структуры можно будет говорить тогда, когда станет известен ее состав, заявил РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты российского парламента, сообщила, что в Госдуме планируют создать совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. В материале уточняется, что новая структура будет работать при спикере Госдумы Вячеславе Володине. Совет будет заниматься вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма", а также "профилактикой экстремизма в сфере культуры".

"Совет по культуре действовал и при прежнем руководстве, при Сергее Евгеньевиче Нарышкине, поэтому это логично. Расширительные функции, наверное, тоже в этом есть смысл. Узнаем состав, Вячеслав Викторович соберет, тогда можно будет комментировать. Это нормальная практика, такой совет существовал в прежнем созыве", — сказал Толстой.