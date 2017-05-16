Толстой прокомментировал создание совета по культуре и религии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возможность создания совета по культуре, религии и межнациональным отношениям при спикере Госдумы Вячеславе Володине является нормальной практикой; совет по культуре действовал и при экс-спикере Сергее Нарышкине, а о расширительных функциях новой структуры можно будет говорить тогда, когда станет известен ее состав, заявил РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Совет по культуре действовал и при прежнем руководстве, при Сергее Евгеньевиче Нарышкине, поэтому это логично. Расширительные функции, наверное, тоже в этом есть смысл. Узнаем состав, Вячеслав Викторович соберет, тогда можно будет комментировать. Это нормальная практика, такой совет существовал в прежнем созыве", — сказал Толстой.