Глава МИД Хорватии посетит Россию

Вид на Московский Кремль с Большого Москворецкого моста. Архивное фото

Вид на Московский Кремль с Большого Москворецкого моста. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Давор Иво Штир посетит Россию 23 мая, намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым широкий круг вопросов двусторонних отношений, заявил хорватский посол в Москве Тончи Станичич.

"Министр иностранных дел приедет (в РФ) 23 мая… Встретится с Лавровым", — сказал Станичич РИА Новости, добавив, что в ходе встречи министров будут обсуждаться "все билатеральные" темы.

Посол также сообщил, что делегация Комитета по иностранным делам парламента Хорватии приедет в Москву 14 июня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с президентом Хорватии Колиндой Грабар Китарович и министром Штиром активизацию двустороннего диалога. По итогам встречи была достигнута договоренность о визите министра иностранных дел Хорватии в Москву.