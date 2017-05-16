Медведев примет участие во встрече ОЧЭС в Стамбуле

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 22 мая в Стамбуле, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества 22 мая в Стамбуле. В повестке дня встречи – рассмотрение стоящих перед Организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме этого будет продолжено обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона.