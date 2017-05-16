СМИ узнали о создании в Госдуме совета по культуре и религии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуме планируют создать совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты российского парламента.

По информации издания, новая структура будет работать при спикере Госдумы Вячеславе Володине. Совет будет заниматься вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма", а также "профилактикой экстремизма в сфере культуры", отмечает издание.

Подобные советы являются обычной практикой и помогают спикеру выполнять его прямые обязанности, приводят "Известия" комментарий советника Володина на общественных началах, представителя Русской православной церкви Александра Щипкова. По его словам, конкретный состав совета и его структура будут определены позднее.

На данный момент при председателе Госдумы функционируют два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств. Новый совет по культуре, религии и межнациональным отношениям может начать свою работу уже на следующей неделе, сообщают "Известия".

В Госдуме прошлого, шестого, созыва при экс-спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов.