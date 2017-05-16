В комитете Думы считают, что Россия не должна отвечать на санкции Украины

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не должна предпринимать никаких подобных мер в ответ на новые санкции Украины, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ("Единая Россия").

Украина во вторник ввела новые санкции против ряда российских СМИ, социальных сетей, физических и юридических лиц.

"Мы в ответ ничего, наверное, предпринимать такого не должны, потому что это их действия. И так у нас уже накалены отношения", — сказала Журова журналистам.

Парламентарий отметила, что данную ситуацию сложно комментировать, так как действия Украины вызывают недоумение. "У них своя жизнь…, она идет, мы видим, что настроения не меняются", — оценила ситуацию парламентарий.

Журова подчеркнула, что такая ситуация вредит самим украинским гражданам.