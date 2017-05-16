МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не боится принимать непопулярные меры, в противном случае, по его словам, лучше вообще не приходить на подобные должности.

"Если бояться непопулярных мер, то лучше на такие должности не приходить", — сказал Собянин в эфире " Россия24 ".

Отвечая на вопрос, был ли он готов к тому, что придется принимать непопулярные решения, Собянин заявил: "Абсолютно".

"Город, особенно большие города, – это достаточно инерционная система, и можно ничего не делать два, три года, пять лет, десять, но в конечном итоге это будет серьезной проблемой и для города, и для горожан. В конечно итоге это закончится стагнацией экономики и стагнацией города, и ухудшением тех проблем, которые есть", — отметил столичный градоначальник.

"Поэтому когда ты идешь на непопулярные решения, ты не выбираешь между хорошим и очень хорошим, ты выбираешь между плохим и очень плохим", — добавил Собянин.