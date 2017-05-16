Венецианская комиссия сожалеет, что Россия не просит оценить законопроекты

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Венецианская комиссия, отмечая плодотворное сотрудничество с Москвой, сожалеет при этом, что российская сторона давно не обращалась с просьбой о подготовке заключений по законопроектам.

"…Мы сожалеем о том, что Российская Федерация долгое время не обращалась к Венецианской комиссии с просьбой о вынесении заключений по законопроектам", — отметил в интервью РИА Новости глава комиссии Джанни Букиккио. Вместе с тем, он отметил хорошее сотрудничество, сложившееся между комиссией и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

"У нас давнее сотрудничество с Конституционным судом Российской Федерации", — сказал Букиккио, добавив, что намерен в ближайшее время принять участие в Международной конференции "Конституционное правосудие: доктрина и практика", организованной КС России.

Он также высоко оценил проходящую в Санкт-Петербурге европейскую конференцию по избирательному законодательству при участии Центральной избирательной комиссии РФ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Венецианской комиссии. Глава Комиссии считает, что сам факт проведения подобной конференции "является признаком общего стремления к сотрудничеству".

Высказываясь в целом по теме конференции, он подчеркнул, что "выборы не являются однодневным мероприятием: они начинаются с регистрации избирателей и кандидатов, а заканчиваются подсчетом, объявлением результатов и урегулированием избирательных споров, не забывая при этом о различных элементах избирательной кампании, включая финансирование и доступ к средствам массовой информации".

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву, созданным при Совете Европы в 1990 году.