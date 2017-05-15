Спикер парламента Израиля посетит Россию на 30-летие выхода из тюрьмы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая – РИА Новости. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн планирует в июне посетить Москву на 30-летие своего освобождения из советской тюрьмы и выступить с речью в Совете Федерации, сообщила пресс-служба Кнессета.

Советский диссидент и отказник, сын русского православного священника после переезда в Израиль в 1987 году стоял у истоков партии русскоязычных репатриантов "Исраэль ба-Алия", семь раз подряд избирался депутатом, был министром алии и абсорбции (иммиграции и адаптации иммигрантов), министром информации и связей с диаспорой и уже второй срок подряд возглавляет Кнессет.

По данным парламентской пресс-службы, визит Эдельштейна в Россию, первый для него в качестве спикера, состоится 27-29 июня в ответ на прошлогоднее посещение Кнессета главой Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"В Совете Федерации Юлий Эдельштейн удостоится особой почести — он выступит на пленарном заседании и произнесет речь на иврите", — сообщил израильский парламент.

Помимо Матвиенко, Эдельштейн планирует встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, депутатами обеих палат российского парламента, руководством еврейской общины.

"Для меня этот визит будет особенным, и я очень волнуюсь. Цель визита – еще более улучшить отличные взаимоотношения Израиля и России, и, в особенности, межпарламентские связи, которые мы настойчиво развиваем. Эти связи уже и сегодня превосходные, и включают глубокое сотрудничество и дружбу в разных сферах", — цитирует Эдельштейна парламентская пресс-служба.

В сообщении также говорится, что визит "приурочен к 30-летию освобождения Эдельштейна из советской тюрьмы в июле 1987 года" и будет включать посещение мест, связанных с этим эпизодом в его жизни.

"Визит в Москву будет включать и немаловажный личный аспект. Он посетит места, памятные ему по московскому прошлому "отказника" в СССР и борца за алию (эмиграцию в Израиль – ред.) советских евреев, место, где он был арестован, КПЗ и зал суда, где он был осужден", — сказано в пресс-релизе.

"Нельзя не думать о поразительной ситуации, когда тот, кто был заключенным в советской тюрьме, выступит перед Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации в качестве председателя Кнессета Государства Израиль", — говорит об этом Эдельштейн.