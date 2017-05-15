ЦИК рассчитывает получить обучающую программу для членов избиркомов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком рассчитывает в мае получить обучающую программу для членов избирательных комиссий разного уровня и наблюдателей, которая бы посредством дистанционных технологий помогла обучить и проверить результаты учебы у всех членов избиркомов, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Эта программа позволит нам привлечь к обучению, в первую очередь, с помощью дистанционных технологий практически всех членов УИК, ТИК, избирательных комиссий субъектов, наблюдателей — в режиме, который для них комфортен. И эта же программа позволит нам принять у них зачеты, обработать результаты. Таким образом мы предполагаем все-таки чуть-чуть административно заставить всех почитать, что им нужно знать", — сказал Булаев журналистам в понедельник.

Он отметил, что разработкой программы займется организация, которая выиграет объявленный ранее конкурс. "Мы рассчитываем ее (программу — ред.) получить в этом месяце", — сообщил замглавы ЦИК.

Булаев напомнил, что работа членов участковых и территориальных избирательных комиссий — это, в основном, работа на общественных началах. "Но ее нужно делать профессионально, это требует определенных знаний. И мы хотим помочь эти знания получить", — уточнил он.