В ЦИК рассказали о масштабах системы видеонаблюдения на выборах президента

С.-ПЕТЕРБУРГ,, 15 мая — РИА Новости. Система видеонаблюдения, которую планируется установить на избирательных участках на президентских выборах в России, охватит не менее 85% избирателей, сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Василий Лихачев.

"По итогам кампании 2016 года видеонаблюдением были охвачены участки численностью около 38 миллионов избирателей из 101,5 миллиона… Дополнительные меры, которые будут предприняты во втором полугодии этого года, а также в следующем году позволят нам охватить 85% избирателей", — сказал он.

По мнению Лихачева, расширение охвата системы видеонаблюдения на выборах обеспечит соблюдение избирательных прав граждан, а также будет способствовать росту уровня ответственности.

"Российская избирательная система стоит на пороге очень важных технологических, политических и организационно-правовых решений", — отметил он.

В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что видеонаблюдение на выборах президента РФ в 2018 году предполагают организовать не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, которых в России около трех тысяч.