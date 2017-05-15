В ЦИК рассказали о масштабах системы видеонаблюдения на выборах президента

С.-ПЕТЕРБУРГ,, 15 мая — РИА Новости. Система видеонаблюдения, которую планируется установить на избирательных участках на президентских выборах в России, охватит не менее 85% избирателей, сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Василий Лихачев.
По мнению Лихачева, расширение охвата системы видеонаблюдения на выборах обеспечит соблюдение избирательных прав граждан, а также будет способствовать росту уровня ответственности.
"Российская избирательная система стоит на пороге очень важных технологических, политических и организационно-правовых решений", — отметил он.
В понедельник глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что видеонаблюдение на выборах президента РФ в 2018 году предполагают организовать не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, которых в России около трех тысяч.