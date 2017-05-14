Лавров: Трамп всегда говорил об уважительных отношениях с Россией

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всегда заявлял, что хочет взаимоуважительных отношений, базирующихся на общих интересах, отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Воскресное время".

"Президент Трамп никогда — ни в ходе предвыборной кампании, ни после того, как он уже стал действующим президентом, не говорил, что он хочет с Россией иметь плохие отношения. Наоборот, он говорил, что он хочет со всеми странами, включая Российскую Федерацию, иметь нормальные взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных общих интересах", — сказал Лавров.

По его словам, "такими общими интересами, конечно же, является, прежде всего, борьба с терроризмом". "Собственно говоря, последовательность президента Трампа, на мой взгляд, никогда не нарушалась", — указал глава МИД РФ.