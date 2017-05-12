ЕР определилась с участниками праймериз на пост главы Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости.

"На региональном политсовете определили три кандидатуры участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Мордовского регионального отделения партии кандидата на должность главы Республики Мордовия: 1. Волков Владимир Дмитриевич – врио главы республики, 2. Мазов Владимир Николаевич — заместитель председателя правительства — министр экономики РМ, 3. Цыбаков Вячеслав Геннадьевич — глава Чамзинского района РМ", — говорится в сообщении.

В соответствии с положением "О порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ" каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии в регионе. Встреча участников праймериз со всеми секретарями первичных и местных отделений ЕР назначена на 26 мая, отмечается в сообщении.

Также политсовет определился с датой проведения конференции регионального отделения "Единой России", на которой будет выдвинут кандидат от партии на пост главы региона. "Было принято решение провести 24-ю Конференцию МРО ВПП "Единая Россия" 21 июня", — уточняет реготделение.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Мордовия Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона.

Выборы главы республики пройдут в сентябре.