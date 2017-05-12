Путин и Джентилони обсудят в Сочи борьбу с терроризмом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 мая обсудит с премьером Италии Паоло Джентилони борьбу с терроризмом и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Ранее канцелярия правительственного Дворца Киджи сообщила о подготовке визита премьера Италии в Сочи 17 мая. В сообщении указывалось, что Джентилони в период с 14 по 17 мая совершит поездку в Китай и Россию. Позже информацию о встрече Путина и Джентилони подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Семнадцатого мая 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем совета министров Италии Паоло Джентилони, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", — говорится в сообщении.

Предполагается также обсудить "актуальные международные темы, включая проблематику борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке", отметили в Кремле.