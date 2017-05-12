Ушаков заявил, что с командой Трампа постепенно выстраивается диалог

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото в Вашингтоне

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото в Вашингтоне

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Взаимоотношения РФ и новой администрации США постепенно начинают выстраиваться и приобретать содержательное наполнение, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Диалог постепенно выстраивается, начинает приобретать содержательное наполнение", — сказал Ушаков журналистам в Москве.

По его словам, состоявшийся визит в Вашингтон главы МИД РФ Сергея Лаврова продолжил серию контактов РФ и новой администрации США. По его словам, переговоры Лаврова в Вашингтоне были достаточно откровенными.