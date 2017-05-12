У России и США немало возможностей для совместной работы, считает Ушаков

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон показал, что у России и США немало возможностей для совместной работы, Москва открыта для диалога в различных областях, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В целом визит нашего министра в Вашингтон показал, что, невзирая на оставшиеся от прошлого проблемы, у нас немало возможностей для совместной работы. Россия открыта для диалога с США в самых разных областях", — сказал Ушаков журналистам.

Как отметил помощник президента, Лавров в США обсуждал сирийскую проблематику, стороны условились сотрудничать для урегулирования кризиса в этой стране в рамках астанинских и женевских переговоров. Также обсуждалось ближневосточное урегулирование и Украина. Как сказал Ушаков, РФ также обратила внимание США на невыполнение Киевом минских соглашений по урегулированию на Украине.