Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, была обсуждена ситуация на Корейском полуострове, подчеркнута важность поиска путей мирного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Владимир Путин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему всяческих успехов. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса", — добавляется в релизе.

Сообщается, что Путин и Мун Чжэ Ин также договорились о дальнейших контактах.

Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения — Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны после импичмента предыдущего южнокорейского руководителя Пак Кын Хе из-за возможного соучастия в коррупционных аферах ее близкой подруги.