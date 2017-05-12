Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, была обсуждена ситуация на Корейском полуострове, подчеркнута важность поиска путей мирного урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.
"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса", — добавляется в релизе.
Сообщается, что Путин и Мун Чжэ Ин также договорились о дальнейших контактах.
Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения — Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны после импичмента предыдущего южнокорейского руководителя Пак Кын Хе из-за возможного соучастия в коррупционных аферах ее близкой подруги.