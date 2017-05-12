В Южной Осетии назвали Россию гарантом мира и спокойствия в республике

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Россия является для Южной Осетии гарантом мира и спокойствия, заявил в пятницу в Донецке министр иностранных дел республики Мурат Джиоев.

В пятницу в Донецке проходит заседание интеграционного комитета "Россия-Донбасс", в нем также принимает участие глава МИД Южной Осетии.

"Россия является для нас гарантом мира и спокойствия… С Российской Федерацией у нас оформлено уже более 100 межгосударственных и межведомственных документов", — сказал Джиоев на заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс".

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве и интеграции. Он предусматривает формирование единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение госграницы, интеграцию таможенных органов, расширение сотрудничества органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям Южной Осетии.