Песков рассказал, планирует ли Путин обсуждать с оппозицией выборы-2018

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специальных планов обсуждать с парламентской оппозицией президентские выборы у президента РФ Владимира Путина нет, а обычных рабочих контактов пока не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение "Известий" о предстоящей вскоре встрече с лидерами парламентской оппозиции.

Говоря о публикации, Песков отметил, что "Известия" "чуть-чуть забегают вперед", и напомнил, что президент регулярно общается с представителями парламентских фракций. "Это постоянное общение, которое происходит круглый год, особенно оно происходит, когда сессия начинается, когда сессия завершается. Поэтому говорить, что будет такая специальная встреча, не приходится, потому что он находится в постоянном общении", — добавил он.

"Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чем пишут "Известия" — не запланировано, эта информация не соответствует действительности. Но как только такие встречи будут появляться, а они регулярно происходят, мы будем вас информировать", — сообщил пресс-секретарь президента.

В ответ на просьбу уточнить, есть ли в Кремле планы обсуждать с оппозицией президентскую кампанию, он отметил: "Каких-то специальных планов нет. Если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту". "Вы знаете, что президент всегда уделяет большое внимание поддержанию вот этих рабочих контактов", — добавил Песков.