Песков: РФ готова взаимодействовать с Вашингтоном так глубоко, как он готов

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Кремль надеется, что усердно поддерживаемая в США одержимость российским фактором скоро пройдет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы живем в России и у нас своя повестка дня. У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые носят для нас первоочередное значение", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает события последних дней в США.

Отвечая на вопрос о том, как такая атмосфера может повлиять на будущую встречу президентов РФ и США, пресс-секретарь российского лидера отметил, что "наш президент неоднократно изъявлял готовность к подобным встречам и готовность продвигаться по пути развития наших отношений настолько глубоко, насколько к этому готовы наши партнеры в Вашингтон".