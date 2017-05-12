В ОП прокомментировали возможное назначение Кисляка замгенсека ООН

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В случае назначения нынешнего посла РФ в США Сергея Кисляка замгенсека ООН заместителями главы всемирной организации впервые за последнее время будут двое россиян, рассказал РИА Новости член Общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Ранее источники газеты " Коммерсант " сообщили, что российские власти могут выдвинуть кандидатуру Кисляка на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом. Официальный представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик рассказал РИА Новости, что глава бюро будет иметь статус заместителя генерального секретаря.

"Теперь у нас будет победа – два зама генсека (от России – ред.): один в Вене (заместитель генсека ООН, глава Управления по наркотикам и преступности Юрий Федотов – ред.), другой в Нью-Йорке (Кисляк – ред.). А то всегда один был в последнее время", — отметил Орджоникидзе, ранее сам работавший заместителем генсека ООН, руководителем отделения организации в Женеве.

По его словам, обычно никаких голосований при назначении заместителей генерального секретаря ООН не предполагается, их назначает лично глава всемирной организации по представлению соответствующего государства.

"У нас внутреннее решение принимается представить кандидатуру такого-то на такую-то должность, а генсек, как правило, соглашается, потому что это все предварительно обговаривается", — уточнил Орджоникидзе.