Лавров сообщил, что провел на Аляске краткую беседу с главой МИД Канады

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 12 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне провел краткую беседу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая находится в ответном "чёрном списке" России.

Фриланд был запрещен въезд в РФ еще до того, как в этом году она стала министром. Ранее источник в МИД РФ пояснил, что это не мешает ей встретится с российскими представителями на "полях" какого-либо международного форума.

"Мы вчера общались за неформальным ужином. Затрагивалась тема российско-канадских отношений. У нас была краткая беседа перед началом этого мероприятия", — сказал журналистам российский министр.

"За ужином всплыл вопрос об Украине, о том, как украинский кризис негативно влияет на отношения между Россией и западными странами. Была небольшая полемика, и я привлек внимание к тем проявления неонацизма, шовинизма, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, когда по сути дела ни президент, ни премьер-министр, а радикалы определяют образ жизни в этом соседнем, близком для нас государстве", — рассказал Лавров.

Примером тому, по его словам, является законопроект о государственном языке, в соответствии с которым, если он будет принят, "все граждане Украины, независимо от того, на каком языке им удобнее говорить, будь то русский, венгерский, румынский или польский, должны будут для решения всех своих повседневных проблем пользоваться украинским языком".

"То, что это дискриминационная мера, то, что она противоречит европейской конвенции о языках — это очевидный факт, но наша канадская коллега оказалась не в курсе того, что такой законопроект существует. Я ей обещал его прислать", — отметил министр.

Сама Фриланд, мать которой является украинкой по происхождению, владеет русским языком, и в ходе своего выступления на Арктическом совете она даже обратилась по-русский к представителям России.

Глава МИД РФ принимает участие в заседании Арктического совета. До перелета на Аляску он посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.