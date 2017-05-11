Путин отметил дружественный характер российско-палестинских отношений

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Российско-палестинские отношения носят дружественный характер, важно наращивать двусторонний торговый оборот и развивать взаимные инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Российско-палестинские отношения носят традиционно дружественный характер и регулярные встречи с президентом Аббасом свидетельствуют о высокой динамике нашего политического диалога", — сказал Путин.

"Мы с удовлетворением отметили, что регулярные контакты осуществляются между нашими министерствами и ведомствами, активно работает межправкомиссия. Разумеется, самый главный вопрос, который она должна решать — наращивание двустороннего торгового оборота, развитие инвестиционного сотрудничества", — сказал Путин.