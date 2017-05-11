Годовой доход главы ЦИК Памфиловой увеличился в четыре раза

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в прошлом году заработала порядка 30,6 миллиона рублей, что в четыре раза больше задекларированного ею в 2015 году дохода, когда она находилась на должности уполномоченного по правам человека в РФ.

Как следует из деклараций, опубликованных на сайте ЦИК в четверг, общий доход главы ЦИК в 2016 году составил 30,657 миллиона рублей. В собственности Памфиловой находятся земельный участок (площадь 2033 квадратных метров), жилой дом (230,1) и гараж (35,2). Также ей принадлежит доля в квартире площадью 86,2 квадратных метра. Все объекты недвижимости находятся в России. Также глава ЦИК задекларировала автомобиль Volkswagen Beetle.

Согласно декларации за 2015 год, доход Памфиловой составлял 7,6 миллиона рублей. Тогда она была уполномоченным по правам человека в РФ, ЦИК Памфилова возглавила в марте 2016 года.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, как следует из декларации, заработал в минувшем году 5,79 миллиона рублей, его жена – 228 тысяч. Супругам принадлежат квартира (103,7 квадратных метра), жилой дом (276,2) и земельный участок (788), доли которых находятся в собственности у каждого из них. У жены также есть два земельных участка в долевой собственности, доля в жилом доме, ей принадлежат квартира площадью 110 кв. метров и автомобиль Audi A7.

В пользовании у Булаева также находится три земельных участка. Согласно декларации, он владеет несколькими транспортными средствами: автомобили Lexus LS460 и Audi A7, квадроцикл Polaris Sportsman X2 550, снегоход Yamaha VK10D, мотоцикл BMW C650GT, автоприцеп.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина заработала в минувшем году 5,536 миллиона рублей. У нее в собственности, как следует из декларации, находятся два земельных участка (площадью 1000 и 627 квадратных метров), а также доля в квартире (63,8) и доля в жилом доме (182,6).