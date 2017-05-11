Путин: отношения с Палестиной для России имеют особое значение

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Россия и Палестина продолжают работать над урегулированием ближневосточной проблемы, отношения с Палестиной для Москвы имеют особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг Путин принял палестинского лидера Махмуда Аббаса в своей сочинской резиденции.

"Отношения с Палестиной для нас носят особый характер и имеют особое значение", — сказал он. "Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых проблем современного мира — над урегулированием ближневосточной проблемы", — добавил президент РФ.

Путин отметил, что в рамках участия в церемонии открытия культурно-спортивного центра в Вифлееме речь шла о глубоких корнях отношений между РФ и Палестиной. "Но и в новейшей истории наши отношения всегда были очень теплыми и доверительными", — сказал российский лидер.

"Я хочу поблагодарить вас, уважаемый президент, за то внимание, которое вы оказываете российско-палестинским отношениям, за поддержку наших соотечественников, которые живут в Палестине и которые приезжают в качестве паломников в святые места", — обратился Путин к Аббасу.

Президент РФ сообщил, что рассчитывает, что визит палестинского лидера в РФ будет результативным.