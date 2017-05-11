БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ожидает восстановления форматов сотрудничества Россия-ЕС по результатам первого рабочего визита 24 апреля в Москву главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Проведение заседания Постоянного совета партнерства, видимо, будет одним из следующих наших этапов, как и восстановление других форматов сотрудничества", — сказал Чижов РИА Новости.

Визит Могерини в Москву он назвал "шагом на пути к нормализации наших отношений". "Это не значит, что все будет восстановлено в прежнем виде. "Бизнес как обычно" по большому счету не нужен ни им, ни нам. Мы хотим более прагматичного взаимодействия, ориентированного на результат", — сказал Чижов.

По его словам, в этом плане партнерам в ЕС "требуется еще достичь критической массы политической воли, чтобы принять необходимые решения". "В Евросоюзе постепенно укрепляется осознание не просто неизбежности, но и желательности серьезного диалога с Россией", — считает посол.

Он отметил, что у сторон "есть заинтересованность структурировать наш дальнейший диалог на разных уровнях". "Мы хотим, в частности, чтобы был создан какой-то элемент планирования", — сказал Чижов, сообщив, что 23 июня в Брюсселе состоится заседание совместного комитета Россия-ЕС по сотрудничеству в области науки и технологий, а осенью пройдет новый раунд двусторонних консультаций по антитеррору.

"По линии МИД у нас также идут экспертные консультации с ЕС. Следующий раунд — консультации в конце мая в Брюсселе по Западным Балканам и проблематике расширения Евросоюза", — заключил постпред.