Сенатор из Италии ожидает, что отношения между Россией и ЕС "пойдут в гору"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Итальянский сенатор, представитель партии "Вперед Италия" Бартоломео Амидеи уверен, что санкции с России будут сняты в ближайшее время, и ожидает, что отношения между РФ, Евросоюзом и США "пойдут в гору".

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время санкции против России будут отменены. Я оптимист и ожидаю, что отношения между Россией, ЕС и США пойдут в гору. Наше политическое движение активно выступает за аннулирование всех ограничений в сотрудничестве с Москвой", — сказал Амидеи в интервью газете "Известия"

По его мнению, такие мероприятия, как Ялтинский международный экономический форум, ускорят налаживание взаимоотношений между ЕС и Россией. Амидеи подчеркнул, что в целом санкции всегда имеют негативные последствия, поэтому он считает необходимым искать альтернативные решения проблем.

"Уже сейчас можно сказать, что политика санкций провалилась. Все больше людей понимают, что они принесли только ущерб, прежде всего экономический. Но они также осложнили сотрудничество в политической сфере и негативно сказываются на развитии социально-культурных отношений между Россией и странами Евросоюза", — сказал сенатор.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее президент США Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.