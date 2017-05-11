Разногласия между Россией и США по-прежнему значительны, считает Вершбоу

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Диалог между РФ и США на высоком уровне необходим для снятия напряженности, но различия в позициях Москвы и Вашингтона значительны, заявил РИА Новости бывший американский посол в Москве, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, комментируя переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем и президентом США.
В частности, Вершбоу отметил, что "без больших усилий со стороны России и ее подопечных на востоке Украины выполнять минские соглашения, путь к снятию санкций по-прежнему будет блокироваться, как об этом заявил госсекретарь Тиллерсон".
"Я надеюсь, что в ближайшие недели диалог по дипломатическим каналам между США и Россией усилится, чтобы дать новый толчок переговорам в "нормандском формате" с целью установления постоянного режима прекращения огня и "дорожной карты" для полного осуществления минских соглашений", — подытожил Вершбоу.
При этом Лавров заявил, что Россия будет приветствовать "любой вклад США" в функционирование зон безопасности в Сирии. По сложившейся за последние месяцы "традиции" Лаврова до и после переговоров спрашивали о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, тем более что его визит по времени совпал с отставкой главы ФБР Джеймса Коми. Эксперты тем временем назвали этапными прошедшие консультации с точки зрения подготовки предстоящей встречи президентов, которая, как подтвердил Лавров, пройдет в июле.
Более того, рано утром (по московскому времени) стало известно, что Лаврова примет президент США Дональд Трамп. В общей сложности переговоры и в Белом доме, и в госдепартаменте продлились более двух часов. Подводя их итоги, Лавров отметил, что "несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". Среди них — палестино-израильское урегулирование, украинский конфликт, ситуация в Афганистане.