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Политика

Разногласия между Россией и США по-прежнему значительны, считает Вершбоу

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Визит Лаврова в США (40)
01:1611.05.2017
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© РИА Новости . Александр УткинПерейти в фотобанкАлександр Вершбоу. Архивное фотоАлександр Вершбоу. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Диалог между РФ и США на высоком уровне необходим для снятия напряженности, но различия в позициях Москвы и Вашингтона значительны, заявил РИА Новости бывший американский посол в Москве, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, комментируя переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем и президентом США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Лавров обсудил в США ситуацию в Сирии и перспективы встречи Путина и Трампа
"В то время как диалог на высоком уровне необходим для снижения напряженности, различия в позициях между Москвой и Вашингтоном являются значительными, и решить их будет непросто", — сообщил американский дипломат.

В частности, Вершбоу отметил, что "без больших усилий со стороны России и ее подопечных на востоке Украины выполнять минские соглашения, путь к снятию санкций по-прежнему будет блокироваться, как об этом заявил госсекретарь Тиллерсон".

"Я надеюсь, что в ближайшие недели диалог по дипломатическим каналам между США и Россией усилится, чтобы дать новый толчок переговорам в "нормандском формате" с целью установления постоянного режима прекращения огня и "дорожной карты" для полного осуществления минских соглашений", — подытожил Вершбоу.

Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Джабаров: отношения России и США определит личная встреча Путина и Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

При этом Лавров заявил, что Россия будет приветствовать "любой вклад США" в функционирование зон безопасности в Сирии. По сложившейся за последние месяцы "традиции" Лаврова до и после переговоров спрашивали о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, тем более что его визит по времени совпал с отставкой главы ФБР Джеймса Коми. Эксперты тем временем назвали этапными прошедшие консультации с точки зрения подготовки предстоящей встречи президентов, которая, как подтвердил Лавров, пройдет в июле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
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Изначально встреча Лаврова и Тиллерсона должна была пройти на Аляске, "на полях" министерского заседания Арктического совета. Однако затем было принято решение провести ее отдельно в Вашингтоне, который Лавров в последний раз посещал осенью 2014 года. Тогда вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он участвовал во встрече формата "2+2" с американскими коллегами. После этого ни подобных встреч, ни тем более отдельных визитов Лавров не совершал.

Более того, рано утром (по московскому времени) стало известно, что Лаврова примет президент США Дональд Трамп. В общей сложности переговоры и в Белом доме, и в госдепартаменте продлились более двух часов. Подводя их итоги, Лавров отметил, что "несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". Среди них — палестино-израильское урегулирование, украинский конфликт, ситуация в Афганистане.

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