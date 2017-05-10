Замминистра обороны с супругой заработали в 2016 году почти 70 млн рублей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов и его супруга заработали в 2016 году на двоих почти 70 миллионов рублей, значительно обогнав других руководителей военного ведомства и их супругов, сообщается в документе, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно документу, Тимур Иванов, назначенный на должность в мае 2016 года (до этого с 2013 года занимал должность генерального директора "Оборонстроя"), заработал 14,2 миллиона рублей, а его супруга — 55,5 миллиона.

Кроме того, в пользовании Иванова находятся два легковых автомобиля, одна грузовая машина и два мотоцикла. Его супруга владеет автомобилями Bentley, Aston Martin и Hummer H2, а также мотоциклом Harley-Davidson. Также семья Ивановых владеет четырьмя земельными участками, дачей и квартирой.

На втором месте со значительным отставанием от лидера по доходам находится семья замминистра Татьяны Шевцовой, отвечающей за финансы военного ведомства. Так, Шевцова заработала 10,4 миллиона, а её супруг, владеющий двумя автомобилями Mercedes — 8,5 миллиона рублей. Также супруги владеют двумя земельными участками, дачей, жилым домом, квартирой и двумя нежилыми объектами недвижимости.

Третье место по доходам занимает семья замминистра обороны Юрия Борисова, отвечающего за гособоронзаказ и вооружение. В то время как Борисов заработал 16,7 миллиона рублей, его супруга только 865 тысяч. Также супруги держат автомашины Mercedes и BMW, три земельных участка, жилой дом и две квартиры.

Между тем, глава генерального штаба вооружённых сил Валерий Герасимов имел доход 5,9 миллиона рублей (супруга — 176 тысяч). Как сообщалось ранее на сайте правительства России, министр обороны Сергей Шойгу заработал в 2016 году 10,5 миллиона рублей.