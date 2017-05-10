Путин прокомментировал увольнение главы ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS. © REUTERS / Yuri Gripas Лавров назвал увольнение Коми внутренним делом США

"Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях

"Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", — добавил российский лидер.

Our @elizapalmer caught Russian Pres. Putin rink side and asked him about the firing of former. Dir. Comey. pic.twitter.com/3nytJYi0si — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 10 мая 2017 г.

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Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.