Песков: парад Победы не предполагал широкого международного участия

9 мая 2016. Президент России Владимир Путин выступает с речью на военном параде

9 мая 2016. Президент России Владимир Путин выступает с речью на военном параде

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Широкого международного участия в праздничных мероприятиях по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году не предусматривалось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось. Действительно, когда были в Бишкеке в последний раз Путин и Додон, президента Молдовы пригласил в Москву, и тот с признательностью принял это приглашение, поэтому он присутствовал. Какого-то другого международного участия не предусматривалось", — сказал Песков, отвечая на вопрос, все ли приглашенные на торжественные мероприятия приехали в Москву.