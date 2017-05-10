Лавров: Трамп подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Россией

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Россией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно — что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.