Медведев поддержал реорганизацию комиссии по реализации программы ЕР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы.
"Будем встречаться регулярно, обсуждать разделы программы. Если что-то потребуется, будем актуализировать и программные решения, потому что жизнь меняется, но и, естественно, правительственные решения, которые были приняты нами для исполнения программы", — добавил он.
Медведев также добавил, что "Единая Россия" должна продемонстрировать, что программа партии не является сугубо предвыборным документом.
"Как мы с вами договаривались, она будет работать весь период, пока работает Государственная Дума. Поскольку это была наша с вами программа, с которой мы выходили на выборы, и она подлежит исполнению в текущий период. Основная задача — исполнить все положения программы, которые были сформулированы и приняты, и соответственно просто оправдать доверие людей, которые в эту программу поверили", — сказал он.