Медведев поддержал реорганизацию комиссии по реализации программы ЕР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы.

"Есть предложение, я его поддерживаю. Решение это было принято — реорганизовать комиссию по подготовке программного документа, комиссию по контролю за его исполнением. Думаю, что это правильно. Я и сам буду этим заниматься, просил бы всех присутствующих, естественно, здесь так же активно работать, как это происходило в период подготовки программы", — сказал Медведев на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов ГД седьмого созыва.

"Будем встречаться регулярно, обсуждать разделы программы. Если что-то потребуется, будем актуализировать и программные решения, потому что жизнь меняется, но и, естественно, правительственные решения, которые были приняты нами для исполнения программы", — добавил он.

Такая работа не может ограничиваться партийными рамками, поэтому комиссия будет привлекать экспертное сообщество для предложений по эффективным решениям задач, подчеркнул премьер.

Медведев также добавил, что "Единая Россия" должна продемонстрировать, что программа партии не является сугубо предвыборным документом.

"Как мы с вами договаривались, она будет работать весь период, пока работает Государственная Дума. Поскольку это была наша с вами программа, с которой мы выходили на выборы, и она подлежит исполнению в текущий период. Основная задача — исполнить все положения программы, которые были сформулированы и приняты, и соответственно просто оправдать доверие людей, которые в эту программу поверили", — сказал он.