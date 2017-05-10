Депутаты ЕР провели рекордное число встреч с избирателями за семь месяцев

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" провели за семь месяцев рекордное количество — почти 12 тысяч — встреч со своими избирателями, на которых отчитались о своей работе, заявил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов на заседании комиссии "Единой России" по реализации предвыборной программы партии.

"У нас 28 мая пройдет предварительное голосование, в регионах будут избирать губернаторов, где будут избирать представителей законодательной власти. И сейчас активно проходят дебаты, на которых поднимается много вопросов обсуждения программы, с которой мы шли на выборы. Но независимо от того, предстоят ли выборы в том или ином регионе, каждый месяц депутаты фракции "Единая Россия" отчитываются перед людьми о проделанной работе. В небольших поселках, деревнях, крупных промышленных центрах уже прошло 11942 встречи. Такого не было никогда, чтобы такое количество встреч провели наши депутаты", — заявил Неверов на заседании комиссии под председательством Дмитрия Медведева.

В своем выступлении секретарь Генсовета отметил, что программа партии не может быть статичной, и жизнь вносит в нее свои изменения, однако она может реализовываться только на основе мнения людей.

Неверов также рассказал о форумах "Единой России", которые пройдут ближайшее время, в частности форум по поддержке социально ориентированных НКО в Ярославле.

"Нельзя не отметить важность предстоящего форума, который будет посвящен благоустройству территорий. Это направление реализуется вместе с жителями, которые сами определяют то, как будет выглядеть их город, их двор" — рассказал парламентарий.

По его словам, проведение таких форумов "дает огромный стимул для развития конкретных отраслей, позволяет вносить коррективы в уже принятые решения, ведь жизнь не стоит на месте".