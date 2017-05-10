Путин обсудил с Нетаньяху Сирию и Ближний Восток

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с премьер-министром государства Израиль Б. Нетаньяху… Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Израиля тепло поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 72-ой годовщиной Великой Победы.

Было подчеркнуто, что Россия и Израиль будут и впредь "решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста".

Разговор состоялся в преддверии встречи Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, которая запланирована на 11 мая в Сочи, где будут обсуждаться актуальные вопросы ближневосточного урегулирования.