Шувалов подтвердил, что переходит на работу в администрацию президента

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Советник спикера Госдумы Юрий Шувалов подтвердил, что он перейдет на работу в управление президента по социально-экономическому развитию со странами СНГ и будет заниматься вопросами, связанными с реализацией Минских соглашений.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Юрий Шувалов переходит на работу в администрацию президента в блок, возглавляемый Владиславом Сурковым, где будет заниматься Минскими соглашениями, а также укреплять связь с "Единой Россией".

"Сейчас должно быть распоряжение в Думе. (Перехожу) на должность в управление социально-экономического развития со странами СНГ… Планирую заниматься вопросами "Минска", имеется в виду "Минска" как переговорной площадки, где Россия участвует в качестве наблюдателя, в том числе буду заниматься вопросами гуманитарной сферы", — сказал РИА Новости Шувалов.