Япония считает важным сотрудничество с Россией в отношении КНДР

ТОКИО, 9 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудничество с Россией в отношении КНДР, в которой РФ пользуется большим влиянием, важно для Японии, заявил министр иностранных дел страны Фумио Кисида, выступая в парламенте.

"Россия играет важную роль в том, что касается Северной Кореи. На основании этого понимания мы обсуждали (с Россией — ред.) в марте во время встречи министров иностранных дел и министров обороны в формате 2+2, а также во время встречи на высшем уровне в апреле вопросы КНДР. Премьер-министр Абэ тогда высказал пожелание, чтобы Россия играла конструктивную роль в отношении КНДР и о намерении Японии сотрудничать с Россией. Россия и Китай имеют очень большое влияние на КНДР, очень важно взаимодействовать с ними, и неважно в какой форме будет происходить это сотрудничество", — сказал министр.

В то же время он выразил мнение, что пока КНДР не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации, смысла возобновлять шестисторонние переговоры нет.

"Диалог должен быть осмысленным. Но диалог ради диалога не имеет смысла", — сказал Кисида.

При этом он подчеркнул, что сам формат является важным для обсуждения вопросов региона странами-участницами этого формата, так как все они, включая Россию, имеют большое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР.