Япония считает важным сотрудничество с Россией в отношении КНДР

ТОКИО, 9 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудничество с Россией в отношении КНДР, в которой РФ пользуется большим влиянием, важно для Японии, заявил министр иностранных дел страны Фумио Кисида, выступая в парламенте.
В то же время он выразил мнение, что пока КНДР не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации, смысла возобновлять шестисторонние переговоры нет.
"Диалог должен быть осмысленным. Но диалог ради диалога не имеет смысла", — сказал Кисида.
При этом он подчеркнул, что сам формат является важным для обсуждения вопросов региона странами-участницами этого формата, так как все они, включая Россию, имеют большое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР.