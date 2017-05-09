Рябков заявил, что Россия готова к встрече на высшем уровне с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ готова ко встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, но многое зависит от состыковки графиков лидеров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В понедельник Рябков провёл встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Нью-Йорке.

"Никаких ориентиров, кроме того, о чем сами лидеры говорили в их телефонном контакте, никаких дальнейших шагов с точки зрения конкретизации их графика не сделано. Получится ли это сделать в ходе встречи министра и госсекретаря послезавтра — я предсказывать не берусь", — сказал Рябков.

Он добавил, что позиция Москвы известна и ее неоднократно излагал президент Владимир Путин.

"Мы готовы к встрече. Естественно, многое замыкается на состыковку графиков лидеров. Конечно, упоминался в этой связи Гамбург. Но это все то, о чем уже говорилось много раз. У меня нет никаких дополнений к этому", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.