Рябков назвал встречу с Шенноном шагом к улучшению отношений с США

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Встреча с замгоссекретаря США Томасом Шенноном стала шагом в направлении улучшения американо-российских отношений, но прогресс не гарантирован, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, говорить о том, что данная встреча стала отправным пунктом для улучшения российско-американских отношений, было бы "слишком смело".

"Это определенный шаг в этом направлении. Пока никакой прогресс не гарантирован, но главное, что есть заинтересованность с обеих сторон на этом не останавливаться", — отметил Рябков.

Он добавил, что обсуждение Сирии и Украины "не входило в повестку дня". "Никакие международные вопросы не рассматривались вообще. Это было изначальное понимание", — добавил он.