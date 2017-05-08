Пушков: участие Франции в ПМЭФ проиллюстрирует отношение Макрона к России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что показателем намерений победившего на выборах президента во Франции Эммануэля Макрона в отношении России станет участие или неучастие нового правительства в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Намерения Макрона в отношении России выяснятся быстро: показателем станет участие или неучастие министра нового правительства в Петербургском экономическом форуме", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

XXI Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня.

Намерения Макрона в отн.России выяснятся быстро: показателем станет участие или неучастие министра нового пра--ва в Питерском эконом.форуме — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 мая 2017 г.

​