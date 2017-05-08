Косачев не ожидает серьезных перемен в отношениях России и Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С победой Эммануэля Макрона в отношениях России и Франции вряд ли наступят крупные перемены, все останется на таком же уровне, как и при Франсуа Олланде, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Российско-французские отношения вряд ли ожидают крупные перемены. Все будет примерно так же, как при предыдущем президенте", — сказал Косачев.
"Пока заявления Макрона на этот счет скорее настораживают, нежели чем ободряют", — подчеркнул глава комитета.
Вместе с тем, убежден Косачев, если Макрон действительно намерен действовать в национальных интересах своей страны и всей Европы, о чем он постоянно заявлял в ходе избирательной кампании, нормализация отношений с Россией должна стать существенной частью его президентской программы действий.