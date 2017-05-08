Косачев не ожидает серьезных перемен в отношениях России и Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С победой Эммануэля Макрона в отношениях России и Франции вряд ли наступят крупные перемены, все останется на таком же уровне, как и при Франсуа Олланде, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

"Российско-французские отношения вряд ли ожидают крупные перемены. Все будет примерно так же, как при предыдущем президенте", — сказал Косачев.

По его словам, Макрон привержен идеям евроатлантизма и будет, скорее всего, работать в пользу укрепления Евросоюза и НАТО, а не реально объединенной Европы без разграничительных линий.

"Пока заявления Макрона на этот счет скорее настораживают, нежели чем ободряют", — подчеркнул глава комитета.

Вместе с тем, убежден Косачев, если Макрон действительно намерен действовать в национальных интересах своей страны и всей Европы, о чем он постоянно заявлял в ходе избирательной кампании, нормализация отношений с Россией должна стать существенной частью его президентской программы действий.