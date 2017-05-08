Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и подтвердил готовность к конструктивной работе по вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", — говорится в сообщении.

"Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", — подчеркнул российский лидер.

Путин пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.