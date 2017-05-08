Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и подтвердил готовность к конструктивной работе по вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", — говорится в сообщении.
Путин пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.