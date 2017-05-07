Посол России в Германии: отношения Москвы и Берлина проходят проверку

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Отношения между Россией и Германией переживают не лучшие времена, проходят проверку на прочность, заявил в воскресенье посол России в Германии Владимир Гринин.

"Отношения между Россией и Германией сегодня переживают не лучшие времена, к сожалению. В определенном смысле проходят проверку на прочность. И, конечно, столь масштабный культурный проект внесет существенный вклад в дело укрепления взаимопонимания между нашими странами, позволит нам лучше понять друг друга, ближе друг к другу стать", — сказал посол на пресс-конференции в Российском доме науки и культуры, посвященной спецпроекту "Песни победы" при участии коллектива "Хор Турецкого".

Он отметил, что в Германии тема войны по понятным причинам воспринимается особенно непросто.

"Здесь хорошо осознают историческую ответственность за события, поставившие всю Европу на грань катастрофы. Поэтому для нас особенно важна поддержка сената Берлина, который без каких-либо проволочек согласовал проведение концерта. В личной беседе бургомистр Берлина (Михаэль) Мюллер подчеркнул готовность оказать полную поддержку этому мероприятию", — добавил Гринин.\

По словам посла, в мероприятии примут участие представители федеральных и муниципальных властей, главы дипмиссий, деятели культуры Германии.

Он также поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы и пожелал "мирного неба над головой".