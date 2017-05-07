Лавров заявил, что ни одна страна не является противником для ОДКБ

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Ни одна страна не является противником для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

Он считает некорректным сравнивать ОДКБ с НАТО.

"В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо страна, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками. Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контракты, нехотя", — заявил Лавров.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

"Чувствуется, что им как бы зазорно признавать, что ОДКБ – это такая же международная организация, которая и признана в ООН, является наблюдателем в Генеральной ассамблее, которая признана и в ОБСЕ, регулярно участвует в заседаниях ОБСЕ. Но я думаю, что такой гонор, который свойственен натовцам, делу не помогает", — отметил министр.