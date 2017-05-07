Лавров о встрече Путина и Трампа: ее нужно хорошо подготовить

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно хорошо подготовить, Москва этим занимается в настоящее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец-то она состоялась", — сказал он в интервью телеканалу "МИР"

По словам министра, Россия и США убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто, что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся", — сказал глава МИД РФ.