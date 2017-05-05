Рябков обсудит с Шенноном доступ на объекты дипнедвижимости России в США

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вопросы, связанные с доступом на объекты российской дипломатической недвижимости в США и функционированием дипмиссий обеих стран будут обсуждаться в ходе встречи с и.о. первого замгоссекретаря США Томасом Шенноном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что его встреча с американском коллегой пройдет в Нью-Йорке 8 мая.

"(Будут рассмотрены) вопросы, связанные с ограничениями доступа на объекты дипнедвижимости России в США, вопросы связанные с нормальным функционированием диппредставительств в обеих странах и так далее", — заявил Рябков.