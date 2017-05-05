Путин обсудил с Совбезом переговоры с Меркель и Эрдоганом

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы сирийского урегулирования, результаты переговоров с канцлером ФРГ и президентом Турции, а также подготовку ко Дню Победы, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В ходе совещания президент проинформировал участников о состоявшихся на этой неделе переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — сообщили в пресс-службе.

"Состоялся также подробный обмен мнениями по теме сирийского урегулирования в свете достигнутой накануне в Астане договоренности о введении зон деэскалации", — сообщили в Кремле.

Также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, включая тему подготовки к предстоящему Дню Победы".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.