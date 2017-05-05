Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели телефонный разговор и обсудили развитие двусторонних отношений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
"Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева с государственным праздником – Днем конституции Киргизской Республики. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — сообщила позднее пресс-служба Кремля.